ED: Consolidated Edison Inc
96.36 USD 0.05 (0.05%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ED hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.70 bis zu einem Hoch von 96.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Consolidated Edison Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
95.70 96.91
Jahresspanne
87.28 114.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 96.41
- Eröffnung
- 96.10
- Bid
- 96.36
- Ask
- 96.66
- Tief
- 95.70
- Hoch
- 96.91
- Volumen
- 3.715 K
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- -1.78%
- 6-Monatsänderung
- -12.00%
- Jahresänderung
- -7.57%
