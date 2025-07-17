Валюты / ED
ED: Consolidated Edison Inc
95.58 USD 1.41 (1.45%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ED за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.26, а максимальная — 96.88.
Следите за динамикой Consolidated Edison Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ED
Дневной диапазон
95.26 96.88
Годовой диапазон
87.28 114.87
- Предыдущее закрытие
- 96.99
- Open
- 96.67
- Bid
- 95.58
- Ask
- 95.88
- Low
- 95.26
- High
- 96.88
- Объем
- 3.339 K
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- -2.58%
- 6-месячное изменение
- -12.71%
- Годовое изменение
- -8.32%
