ED: Consolidated Edison Inc
96.41 USD 0.83 (0.87%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ED de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 96.14, mientras que el máximo ha alcanzado 97.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Consolidated Edison Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
96.14 97.30
Rango anual
87.28 114.87
- Cierres anteriores
- 95.58
- Open
- 96.24
- Bid
- 96.41
- Ask
- 96.71
- Low
- 96.14
- High
- 97.30
- Volumen
- 4.023 K
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- -1.73%
- Cambio a 6 meses
- -11.95%
- Cambio anual
- -7.52%
