ED: Consolidated Edison Inc
96.35 USD 0.01 (0.01%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ED fiyatı bugün -0.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.90 ve Yüksek fiyatı olarak 96.87 aralığında işlem gördü.
Consolidated Edison Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
95.90 96.87
Yıllık aralık
87.28 114.87
- Önceki kapanış
- 96.36
- Açılış
- 96.85
- Satış
- 96.35
- Alış
- 96.65
- Düşük
- 95.90
- Yüksek
- 96.87
- Hacim
- 3.461 K
- Günlük değişim
- -0.01%
- Aylık değişim
- -1.79%
- 6 aylık değişim
- -12.01%
- Yıllık değişim
- -7.58%
21 Eylül, Pazar