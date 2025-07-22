FiyatlarBölümler
ED
ED: Consolidated Edison Inc

96.35 USD 0.01 (0.01%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ED fiyatı bugün -0.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.90 ve Yüksek fiyatı olarak 96.87 aralığında işlem gördü.

Consolidated Edison Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
95.90 96.87
Yıllık aralık
87.28 114.87
Önceki kapanış
96.36
Açılış
96.85
Satış
96.35
Alış
96.65
Düşük
95.90
Yüksek
96.87
Hacim
3.461 K
Günlük değişim
-0.01%
Aylık değişim
-1.79%
6 aylık değişim
-12.01%
Yıllık değişim
-7.58%
21 Eylül, Pazar