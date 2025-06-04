Moedas / DUO
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares
3.24 USD 0.09 (2.86%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DUO para hoje mudou para 2.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.03 e o mais alto foi 3.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DUO Notícias
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Top 3 Tech And Telecom That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Fangdd Network Group (NASDAQ:DUO)
- Fangdd regains Nasdaq compliance as stock price rises above $1
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Fangdd announces upcoming share consolidation to meet Nasdaq requirements
Faixa diária
3.03 3.50
Faixa anual
0.19 5.34
- Fechamento anterior
- 3.15
- Open
- 3.15
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.03
- High
- 3.50
- Volume
- 1.675 K
- Mudança diária
- 2.86%
- Mudança mensal
- 58.05%
- Mudança de 6 meses
- 1017.24%
- Mudança anual
- -1.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh