货币 / DUO
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares
3.15 USD 0.08 (2.61%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DUO汇率已更改2.61%。当日，交易品种以低点3.11和高点3.59进行交易。
关注Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DUO新闻
- 隔夜美股 | 三大指数续刷新高 特斯拉(TSLA.US)涨超6% 热门中概股多数收涨
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Top 3 Tech And Telecom That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Fangdd Network Group (NASDAQ:DUO)
- Fangdd regains Nasdaq compliance as stock price rises above $1
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Fangdd announces upcoming share consolidation to meet Nasdaq requirements
日范围
3.11 3.59
年范围
0.19 5.34
- 前一天收盘价
- 3.07
- 开盘价
- 3.14
- 卖价
- 3.15
- 买价
- 3.45
- 最低价
- 3.11
- 最高价
- 3.59
- 交易量
- 1.508 K
- 日变化
- 2.61%
- 月变化
- 53.66%
- 6个月变化
- 986.21%
- 年变化
- -4.26%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值