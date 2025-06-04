Valute / DUO
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares
3.70 USD 0.27 (6.80%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DUO ha avuto una variazione del -6.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.57 e ad un massimo di 3.92.
Segui le dinamiche di Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.57 3.92
Intervallo Annuale
0.19 5.34
- Chiusura Precedente
- 3.97
- Apertura
- 3.85
- Bid
- 3.70
- Ask
- 4.00
- Minimo
- 3.57
- Massimo
- 3.92
- Volume
- 1.264 K
- Variazione giornaliera
- -6.80%
- Variazione Mensile
- 80.49%
- Variazione Semestrale
- 1175.86%
- Variazione Annuale
- 12.46%
20 settembre, sabato