FiyatlarBölümler
Dövizler / DUO
Geri dön - Hisse senetleri

DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares

3.70 USD 0.27 (6.80%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DUO fiyatı bugün -6.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.57 ve Yüksek fiyatı olarak 3.92 aralığında işlem gördü.

Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DUO haberleri

Günlük aralık
3.57 3.92
Yıllık aralık
0.19 5.34
Önceki kapanış
3.97
Açılış
3.85
Satış
3.70
Alış
4.00
Düşük
3.57
Yüksek
3.92
Hacim
1.264 K
Günlük değişim
-6.80%
Aylık değişim
80.49%
6 aylık değişim
1175.86%
Yıllık değişim
12.46%
21 Eylül, Pazar