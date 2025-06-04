Divisas / DUO
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares
3.24 USD 0.09 (2.86%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DUO de hoy ha cambiado un 2.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.05, mientras que el máximo ha alcanzado 3.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.05 3.24
Rango anual
0.19 5.34
- Cierres anteriores
- 3.15
- Open
- 3.09
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.05
- High
- 3.24
- Volumen
- 123
- Cambio diario
- 2.86%
- Cambio mensual
- 58.05%
- Cambio a 6 meses
- 1017.24%
- Cambio anual
- -1.52%
