DUO
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares

3.97 USD 0.73 (22.53%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DUOの今日の為替レートは、22.53%変化しました。日中、通貨は1あたり3.04の安値と4.07の高値で取引されました。

Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DUO News

1日のレンジ
3.04 4.07
1年のレンジ
0.19 5.34
以前の終値
3.24
始値
3.22
買値
3.97
買値
4.27
安値
3.04
高値
4.07
出来高
4.263 K
1日の変化
22.53%
1ヶ月の変化
93.66%
6ヶ月の変化
1268.97%
1年の変化
20.67%
