通貨 / DUO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares
3.97 USD 0.73 (22.53%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DUOの今日の為替レートは、22.53%変化しました。日中、通貨は1あたり3.04の安値と4.07の高値で取引されました。
Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUO News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Top 3 Tech And Telecom That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Fangdd Network Group (NASDAQ:DUO)
- Fangdd regains Nasdaq compliance as stock price rises above $1
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Fangdd announces upcoming share consolidation to meet Nasdaq requirements
1日のレンジ
3.04 4.07
1年のレンジ
0.19 5.34
- 以前の終値
- 3.24
- 始値
- 3.22
- 買値
- 3.97
- 買値
- 4.27
- 安値
- 3.04
- 高値
- 4.07
- 出来高
- 4.263 K
- 1日の変化
- 22.53%
- 1ヶ月の変化
- 93.66%
- 6ヶ月の変化
- 1268.97%
- 1年の変化
- 20.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K