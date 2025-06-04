Валюты / DUO
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares
3.15 USD 0.08 (2.61%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DUO за сегодня изменился на 2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.11, а максимальная — 3.59.
Следите за динамикой Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DUO
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Top 3 Tech And Telecom That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Fangdd Network Group (NASDAQ:DUO)
- Fangdd regains Nasdaq compliance as stock price rises above $1
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Fangdd announces upcoming share consolidation to meet Nasdaq requirements
Дневной диапазон
3.11 3.59
Годовой диапазон
0.19 5.34
- Предыдущее закрытие
- 3.07
- Open
- 3.14
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 3.11
- High
- 3.59
- Объем
- 1.508 K
- Дневное изменение
- 2.61%
- Месячное изменение
- 53.66%
- 6-месячное изменение
- 986.21%
- Годовое изменение
- -4.26%
