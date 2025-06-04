Devises / DUO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares
3.70 USD 0.27 (6.80%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DUO a changé de -6.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.57 et à un maximum de 3.92.
Suivez la dynamique Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUO Nouvelles
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Top 3 Tech And Telecom That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Fangdd Network Group (NASDAQ:DUO)
- Fangdd regains Nasdaq compliance as stock price rises above $1
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Fangdd announces upcoming share consolidation to meet Nasdaq requirements
Range quotidien
3.57 3.92
Range Annuel
0.19 5.34
- Clôture Précédente
- 3.97
- Ouverture
- 3.85
- Bid
- 3.70
- Ask
- 4.00
- Plus Bas
- 3.57
- Plus Haut
- 3.92
- Volume
- 1.264 K
- Changement quotidien
- -6.80%
- Changement Mensuel
- 80.49%
- Changement à 6 Mois
- 1175.86%
- Changement Annuel
- 12.46%
20 septembre, samedi