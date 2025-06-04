KurseKategorien
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares

3.97 USD 0.73 (22.53%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DUO hat sich für heute um 22.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.04 bis zu einem Hoch von 4.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.04 4.07
Jahresspanne
0.19 5.34
Vorheriger Schlusskurs
3.24
Eröffnung
3.22
Bid
3.97
Ask
4.27
Tief
3.04
Hoch
4.07
Volumen
4.263 K
Tagesänderung
22.53%
Monatsänderung
93.66%
6-Monatsänderung
1268.97%
Jahresänderung
20.67%
