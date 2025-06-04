Währungen / DUO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DUO: Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares
3.97 USD 0.73 (22.53%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DUO hat sich für heute um 22.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.04 bis zu einem Hoch von 4.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fangdd Network Group Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUO News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Top 3 Tech And Telecom That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), Fangdd Network Group (NASDAQ:DUO)
- Fangdd regains Nasdaq compliance as stock price rises above $1
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Fangdd announces upcoming share consolidation to meet Nasdaq requirements
Tagesspanne
3.04 4.07
Jahresspanne
0.19 5.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.24
- Eröffnung
- 3.22
- Bid
- 3.97
- Ask
- 4.27
- Tief
- 3.04
- Hoch
- 4.07
- Volumen
- 4.263 K
- Tagesänderung
- 22.53%
- Monatsänderung
- 93.66%
- 6-Monatsänderung
- 1268.97%
- Jahresänderung
- 20.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K