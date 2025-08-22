Moedas / CME
CME: CME Group Inc - Class A
262.40 USD 2.57 (0.99%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CME para hoje mudou para 0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 260.42 e o mais alto foi 263.02.
Veja a dinâmica do par de moedas CME Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CME Notícias
Faixa diária
260.42 263.02
Faixa anual
213.94 290.79
- Fechamento anterior
- 259.83
- Open
- 260.95
- Bid
- 262.40
- Ask
- 262.70
- Low
- 260.42
- High
- 263.02
- Volume
- 3.675 K
- Mudança diária
- 0.99%
- Mudança mensal
- -1.68%
- Mudança de 6 meses
- -0.60%
- Mudança anual
- 18.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh