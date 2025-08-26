FiyatlarBölümler
CME: CME Group Inc - Class A

261.53 USD 0.94 (0.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CME fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 259.50 ve Yüksek fiyatı olarak 263.33 aralığında işlem gördü.

CME Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
259.50 263.33
Yıllık aralık
213.94 290.79
Önceki kapanış
260.59
Açılış
261.51
Satış
261.53
Alış
261.83
Düşük
259.50
Yüksek
263.33
Hacim
4.901 K
Günlük değişim
0.36%
Aylık değişim
-2.00%
6 aylık değişim
-0.93%
Yıllık değişim
18.34%
