CME: CME Group Inc - Class A

259.83 USD 1.00 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CME за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 257.88, а максимальная — 262.42.

Следите за динамикой CME Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CME

Дневной диапазон
257.88 262.42
Годовой диапазон
213.94 290.79
Предыдущее закрытие
258.83
Open
259.25
Bid
259.83
Ask
260.13
Low
257.88
High
262.42
Объем
4.005 K
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
-2.64%
6-месячное изменение
-1.58%
Годовое изменение
17.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.