Валюты / CME
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CME: CME Group Inc - Class A
259.83 USD 1.00 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CME за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 257.88, а максимальная — 262.42.
Следите за динамикой CME Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CME
- Fed rate-cut optimism has bond investors focusing on duration, steeper yield curve
- CME Group: A Great Business, But Not At A Cheap Enough Price (NASDAQ:CME)
- CME Group Stock: The Bull Case Remains Compelling (NASDAQ:CME)
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- NRG Energy, CME Group, Bitmine Immersion Technologies And More On CNBC's 'Final Trades' - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), CME Group (NASDAQ:CME)
- BofA повышает целевую цену акций Robinhood до $139 на фоне запуска новых продуктов
- CME Group credit futures hit volume and open interest milestones
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Flutter stock
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- CME Group reports second-highest August ADV of 28.1 million contracts
- Intercontinental Exchange Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold?
- NDAQ Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Buy?
- XRP Futures Set CME Speed Record—Ahead Of BTC And ETH
- CME Group Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold CME Stock?
- Ethereum Is Outperforming And Beating Bitcoin In This Key Metric
- CBOE Stock Rises 26.1% YTD: A Signal for Investors to Hold Tight?
- The Smartest Blue Chip Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- CME Group: If You Own This Stock, Hold On To It (NASDAQ:CME)
- CME (CME) Down 1.4% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- DraftKings stock maintains Buy rating at Benchmark amid prediction market race
- Morning Bid: One last summer hurrah?
- Asian shares choppy, dollar steady as traders await Powell speech
- In niche wheat futures market, rebooted legacy contract fends off new offering from giant rival
Дневной диапазон
257.88 262.42
Годовой диапазон
213.94 290.79
- Предыдущее закрытие
- 258.83
- Open
- 259.25
- Bid
- 259.83
- Ask
- 260.13
- Low
- 257.88
- High
- 262.42
- Объем
- 4.005 K
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- -2.64%
- 6-месячное изменение
- -1.58%
- Годовое изменение
- 17.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.