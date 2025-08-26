CotationsSections
Devises / CME
CME: CME Group Inc - Class A

261.53 USD 0.94 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CME a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 259.50 et à un maximum de 263.33.

Suivez la dynamique CME Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

CME Nouvelles

Range quotidien
259.50 263.33
Range Annuel
213.94 290.79
Clôture Précédente
260.59
Ouverture
261.51
Bid
261.53
Ask
261.83
Plus Bas
259.50
Plus Haut
263.33
Volume
4.901 K
Changement quotidien
0.36%
Changement Mensuel
-2.00%
Changement à 6 Mois
-0.93%
Changement Annuel
18.34%
20 septembre, samedi