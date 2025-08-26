Devises / CME
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CME: CME Group Inc - Class A
261.53 USD 0.94 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CME a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 259.50 et à un maximum de 263.33.
Suivez la dynamique CME Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CME Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Marcus, directeur général de CME Group, vend pour 102k€ d’actions CME
- Marcus, CME Group senior managing director, sells $102k in CME stock
- Le CME Group lancera des options sur les contrats à terme Solana et XRP en octobre
- CME Group to launch options on Solana and XRP futures in October
- Le CME Group lancera des options sur les contrats à terme Solana et XRP le 13 octobre
- CME Group to launch options on Solana and XRP futures October 13
- Before You Invest Another Penny, Check Out These 2 Dividend Gems
- Fed rate-cut optimism has bond investors focusing on duration, steeper yield curve
- CME Group: A Great Business, But Not At A Cheap Enough Price (NASDAQ:CME)
- CME Group Stock: The Bull Case Remains Compelling (NASDAQ:CME)
- NRG Energy, CME Group, Bitmine Immersion Technologies et plus encore dans "Final Trades" de CNBC | Benzinga France
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- NRG Energy, CME Group, Bitmine Immersion Technologies And More On CNBC's 'Final Trades' - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), CME Group (NASDAQ:CME)
- CME Group credit futures hit volume and open interest milestones
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Flutter stock
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- CME Group reports second-highest August ADV of 28.1 million contracts
- Intercontinental Exchange Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold?
- NDAQ Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Buy?
- XRP Futures Set CME Speed Record—Ahead Of BTC And ETH
- CME Group Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold CME Stock?
- Ethereum Is Outperforming And Beating Bitcoin In This Key Metric
Range quotidien
259.50 263.33
Range Annuel
213.94 290.79
- Clôture Précédente
- 260.59
- Ouverture
- 261.51
- Bid
- 261.53
- Ask
- 261.83
- Plus Bas
- 259.50
- Plus Haut
- 263.33
- Volume
- 4.901 K
- Changement quotidien
- 0.36%
- Changement Mensuel
- -2.00%
- Changement à 6 Mois
- -0.93%
- Changement Annuel
- 18.34%
20 septembre, samedi