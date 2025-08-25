통화 / CME
CME: CME Group Inc - Class A
261.53 USD 0.94 (0.36%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CME 환율이 오늘 0.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 259.50이고 고가는 263.33이었습니다.
CME Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
259.50 263.33
년간 변동
213.94 290.79
- 이전 종가
- 260.59
- 시가
- 261.51
- Bid
- 261.53
- Ask
- 261.83
- 저가
- 259.50
- 고가
- 263.33
- 볼륨
- 4.901 K
- 일일 변동
- 0.36%
- 월 변동
- -2.00%
- 6개월 변동
- -0.93%
- 년간 변동율
- 18.34%
