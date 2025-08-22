Währungen / CME
CME: CME Group Inc - Class A
260.59 USD 1.81 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CME hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 259.32 bis zu einem Hoch von 263.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die CME Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
259.32 263.09
Jahresspanne
213.94 290.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 262.40
- Eröffnung
- 262.11
- Bid
- 260.59
- Ask
- 260.89
- Tief
- 259.32
- Hoch
- 263.09
- Volumen
- 4.497 K
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- -2.36%
- 6-Monatsänderung
- -1.29%
- Jahresänderung
- 17.92%
