CME: CME Group Inc - Class A

260.59 USD 1.81 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CME hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 259.32 bis zu einem Hoch von 263.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die CME Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
259.32 263.09
Jahresspanne
213.94 290.79
Vorheriger Schlusskurs
262.40
Eröffnung
262.11
Bid
260.59
Ask
260.89
Tief
259.32
Hoch
263.09
Volumen
4.497 K
Tagesänderung
-0.69%
Monatsänderung
-2.36%
6-Monatsänderung
-1.29%
Jahresänderung
17.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K