CME: CME Group Inc - Class A
262.40 USD 2.57 (0.99%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CME de hoy ha cambiado un 0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 260.42, mientras que el máximo ha alcanzado 263.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CME Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CME News
- CME Group to launch options on Solana and XRP futures in October
- CME Group to launch options on Solana and XRP futures October 13
- Before You Invest Another Penny, Check Out These 2 Dividend Gems
- Fed rate-cut optimism has bond investors focusing on duration, steeper yield curve
- CME Group: A Great Business, But Not At A Cheap Enough Price (NASDAQ:CME)
- CME Group Stock: The Bull Case Remains Compelling (NASDAQ:CME)
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- NRG Energy, CME Group, Bitmine Immersion Technologies And More On CNBC's 'Final Trades' - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), CME Group (NASDAQ:CME)
- CME Group credit futures hit volume and open interest milestones
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Flutter stock
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- CME Group reports second-highest August ADV of 28.1 million contracts
- Intercontinental Exchange Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold?
- NDAQ Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Buy?
- XRP Futures Set CME Speed Record—Ahead Of BTC And ETH
- CME Group Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold CME Stock?
- Ethereum Is Outperforming And Beating Bitcoin In This Key Metric
- CBOE Stock Rises 26.1% YTD: A Signal for Investors to Hold Tight?
- The Smartest Blue Chip Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- CME Group: If You Own This Stock, Hold On To It (NASDAQ:CME)
Rango diario
260.42 263.02
Rango anual
213.94 290.79
- Cierres anteriores
- 259.83
- Open
- 260.95
- Bid
- 262.40
- Ask
- 262.70
- Low
- 260.42
- High
- 263.02
- Volumen
- 3.213 K
- Cambio diario
- 0.99%
- Cambio mensual
- -1.68%
- Cambio a 6 meses
- -0.60%
- Cambio anual
- 18.74%
