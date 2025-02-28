CotaçõesSeções
CLOI: VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF

53.09 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CLOI para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.08 e o mais alto foi 53.10.

Veja a dinâmica do par de moedas VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CLOI hoje?

Hoje VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF (CLOI) está avaliado em 53.09. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 53.08, e o volume de negociação atingiu 213. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLOI em tempo real.

As ações de VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF pagam dividendos?

Atualmente VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF está avaliado em 53.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.57% e USD. Monitore os movimentos de CLOI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CLOI?

Você pode comprar ações de VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF (CLOI) pelo preço atual 53.09. Ordens geralmente são executadas perto de 53.09 ou 53.39, enquanto 213 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLOI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CLOI?

Investir em VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF envolve considerar a faixa anual 50.74 - 53.20 e o preço atual 53.09. Muitos comparam 0.44% e 0.91% antes de enviar ordens em 53.09 ou 53.39. Estude as mudanças diárias de preço de CLOI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VanEck CLO ETF?

O maior preço de VanEck CLO ETF (CLOI) no último ano foi 53.20. As ações oscilaram bastante dentro de 50.74 - 53.20, e a comparação com 53.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VanEck CLO ETF?

O menor preço de VanEck CLO ETF (CLOI) no ano foi 50.74. A comparação com o preço atual 53.09 e 50.74 - 53.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLOI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLOI?

No passado VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 53.08 e 0.57% após os eventos corporativos.

Faixa diária
53.08 53.10
Faixa anual
50.74 53.20
Fechamento anterior
53.08
Open
53.08
Bid
53.09
Ask
53.39
Low
53.08
High
53.10
Volume
213
Mudança diária
0.02%
Mudança mensal
0.44%
Mudança de 6 meses
0.91%
Mudança anual
0.57%
