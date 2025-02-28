CotationsSections
Devises / CLOI
CLOI: VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF

53.09 USD 0.01 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CLOI a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.08 et à un maximum de 53.10.

Suivez la dynamique VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CLOI aujourd'hui ?

L'action VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF est cotée à 53.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.02%, a clôturé hier à 53.08 et son volume d'échange a atteint 42. Le graphique en temps réel du cours de CLOI présente ces mises à jour.

L'action VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF verse-t-elle des dividendes ?

VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF est actuellement valorisé à 53.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CLOI.

Comment acheter des actions CLOI ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF au cours actuel de 53.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 53.09 ou de 53.39, le 42 et le 0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CLOI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CLOI ?

Investir dans VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 50.74 - 53.20 et le prix actuel 53.09. Beaucoup comparent 0.44% et 0.91% avant de passer des ordres à 53.09 ou 53.39. Consultez le graphique du cours de CLOI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck CLO ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck CLO ETF l'année dernière était 53.20. Au cours de 50.74 - 53.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 53.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck CLO ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck CLO ETF (CLOI) sur l'année a été 50.74. Sa comparaison avec 53.09 et 50.74 - 53.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CLOI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CLOI a-t-elle été divisée ?

VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 53.08 et 0.57% après les opérations sur titres.

Range quotidien
53.08 53.10
Range Annuel
50.74 53.20
Clôture Précédente
53.08
Ouverture
53.08
Bid
53.09
Ask
53.39
Plus Bas
53.08
Plus Haut
53.10
Volume
42
Changement quotidien
0.02%
Changement Mensuel
0.44%
Changement à 6 Mois
0.91%
Changement Annuel
0.57%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8