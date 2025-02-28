KurseKategorien
CLOI: VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF

53.09 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLOI hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.08 bis zu einem Hoch von 53.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CLOI heute?

Die Aktie von VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF (CLOI) notiert heute bei 53.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 53.08 und das Handelsvolumen erreichte 213. Das Live-Chart von CLOI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CLOI Dividenden?

VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF wird derzeit mit 53.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLOI zu verfolgen.

Wie kaufe ich CLOI-Aktien?

Sie können Aktien von VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF (CLOI) zum aktuellen Kurs von 53.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 53.09 oder 53.39 platziert, während 213 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLOI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CLOI-Aktien?

Bei einer Investition in VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF müssen die jährliche Spanne 50.74 - 53.20 und der aktuelle Kurs 53.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.44% und 0.91%, bevor sie Orders zu 53.09 oder 53.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLOI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck CLO ETF?

Der höchste Kurs von VanEck CLO ETF (CLOI) im vergangenen Jahr lag bei 53.20. Innerhalb von 50.74 - 53.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 53.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck CLO ETF?

Der niedrigste Kurs von VanEck CLO ETF (CLOI) im Laufe des Jahres betrug 50.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 53.09 und der Spanne 50.74 - 53.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLOI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CLOI statt?

VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 53.08 und 0.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
53.08 53.10
Jahresspanne
50.74 53.20
Vorheriger Schlusskurs
53.08
Eröffnung
53.08
Bid
53.09
Ask
53.39
Tief
53.08
Hoch
53.10
Volumen
213
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
0.44%
6-Monatsänderung
0.91%
Jahresänderung
0.57%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8