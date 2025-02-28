报价部分
货币 / CLOI
CLOI: VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF

53.09 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CLOI汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点53.09和高点53.10进行交易。

关注VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CLOI股票今天的价格是多少？

VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF股票今天的定价为53.09。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为53.08，交易量达到60。CLOI的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF股票是否支付股息？

VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF目前的价值为53.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.57%和USD。实时查看图表以跟踪CLOI走势。

如何购买CLOI股票？

您可以以53.09的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF股票。订单通常设置在53.09或53.39附近，而60和0.00%显示市场活动。立即关注CLOI的实时图表更新。

如何投资CLOI股票？

投资VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF需要考虑年度范围50.74 - 53.20和当前价格53.09。许多人在以53.09或53.39下订单之前，会比较0.44%和。实时查看CLOI价格图表，了解每日变化。

VanEck CLO ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck CLO ETF的最高价格是53.20。在50.74 - 53.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF的绩效。

VanEck CLO ETF股票的最低价格是多少？

VanEck CLO ETF（CLOI）的最低价格为50.74。将其与当前的53.09和50.74 - 53.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLOI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLOI股票是什么时候拆分的？

VanEck ETF Trust VanEck CLO ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.08和0.57%中可见。

日范围
53.09 53.10
年范围
50.74 53.20
前一天收盘价
53.08
开盘价
53.09
卖价
53.09
买价
53.39
最低价
53.09
最高价
53.10
交易量
60
日变化
0.02%
月变化
0.44%
6个月变化
0.91%
年变化
0.57%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8