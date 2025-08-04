Moedas / CHD
CHD: Church & Dwight Company Inc
91.69 USD 0.28 (0.30%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHD para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 91.04 e o mais alto foi 91.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Church & Dwight Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
91.04 91.92
Faixa anual
90.99 116.46
- Fechamento anterior
- 91.97
- Open
- 91.51
- Bid
- 91.69
- Ask
- 91.99
- Low
- 91.04
- High
- 91.92
- Volume
- 107
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- -1.63%
- Mudança de 6 meses
- -17.09%
- Mudança anual
- -12.61%
