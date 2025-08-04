Währungen / CHD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHD: Church & Dwight Company Inc
92.05 USD 0.08 (0.09%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHD hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.04 bis zu einem Hoch von 92.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Church & Dwight Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHD News
- Will Church & Dwight's Innovation & Global Expansion Fuel Growth?
- GO vs. CHD: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Procter & Gamble, Church & Dwight, Ollie's Bargain Outlet and Grocery Outlet
- 4 Consumer Product Stocks Showing Resilience Amid Market Headwinds
- Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025 - Slideshow (NYSE:CHD)
- Church & Dwight: An Attractive Option For Dividend Growth Investors (NYSE:CHD)
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Church & Dwight, Eli Lilly and Viatris
- Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Insider Watch: 3 CEOs Buying the Dip
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Procter & Gamble's Innovation Playbook: Working or Wearing Thin?
- GO or CHD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Top Research Reports for Amazon.com, Salesforce & Abbott
- Implied Volatility Surging for Church & Dwight Stock Options
- Will Slowing Global Demand Dent PG's Emerging Market Strategy?
- Will Colgate's Innovation Drive Market Share Gains in 2025?
- PG vs. Inflation: How Long Can Price Hikes Offset Input Costs?
- Ecolab Stock Cleans Up Its Relative Strength Rating
- GO vs. CHD: Which Stock Is the Better Value Option?
- Procter & Gamble's Margins Stay Firm: Is Premiumization Paying Off?
- Church & Dwight stock hits 52-week low at 90.91 USD
- Church & Dwight Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Earnings - Church & Dwight Co (NYSE:CHD)
Tagesspanne
91.04 92.43
Jahresspanne
90.99 116.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 91.97
- Eröffnung
- 91.51
- Bid
- 92.05
- Ask
- 92.35
- Tief
- 91.04
- Hoch
- 92.43
- Volumen
- 2.671 K
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- -1.24%
- 6-Monatsänderung
- -16.76%
- Jahresänderung
- -12.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K