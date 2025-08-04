货币 / CHD
CHD: Church & Dwight Company Inc
91.51 USD 0.28 (0.31%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHD汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点91.19和高点91.88进行交易。
关注Church & Dwight Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
91.19 91.88
年范围
90.99 116.46
- 前一天收盘价
- 91.23
- 开盘价
- 91.62
- 卖价
- 91.51
- 买价
- 91.81
- 最低价
- 91.19
- 最高价
- 91.88
- 交易量
- 3.659 K
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- -1.82%
- 6个月变化
- -17.25%
- 年变化
- -12.78%
