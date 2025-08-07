통화 / CHD
CHD: Church & Dwight Company Inc
90.34 USD 1.71 (1.86%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHD 환율이 오늘 -1.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 90.22이고 고가는 92.02이었습니다.
Church & Dwight Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHD News
일일 변동 비율
90.22 92.02
년간 변동
90.22 116.46
- 이전 종가
- 92.05
- 시가
- 92.02
- Bid
- 90.34
- Ask
- 90.64
- 저가
- 90.22
- 고가
- 92.02
- 볼륨
- 3.319 K
- 일일 변동
- -1.86%
- 월 변동
- -3.08%
- 6개월 변동
- -18.31%
- 년간 변동율
- -13.90%
