CHD: Church & Dwight Company Inc
92.05 USD 0.08 (0.09%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHDの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり91.04の安値と92.43の高値で取引されました。
Church & Dwight Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
91.04 92.43
1年のレンジ
90.99 116.46
- 以前の終値
- 91.97
- 始値
- 91.51
- 買値
- 92.05
- 買値
- 92.35
- 安値
- 91.04
- 高値
- 92.43
- 出来高
- 2.671 K
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- -1.24%
- 6ヶ月の変化
- -16.76%
- 1年の変化
- -12.27%
