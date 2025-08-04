КотировкиРазделы
CHD
CHD: Church & Dwight Company Inc

91.51 USD 0.28 (0.31%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHD за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.19, а максимальная — 91.88.

Следите за динамикой Church & Dwight Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
91.19 91.88
Годовой диапазон
90.99 116.46
Предыдущее закрытие
91.23
Open
91.62
Bid
91.51
Ask
91.81
Low
91.19
High
91.88
Объем
3.659 K
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
-1.82%
6-месячное изменение
-17.25%
Годовое изменение
-12.78%
