CHD: Church & Dwight Company Inc
91.51 USD 0.28 (0.31%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHD за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.19, а максимальная — 91.88.
Следите за динамикой Church & Dwight Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CHD
Дневной диапазон
91.19 91.88
Годовой диапазон
90.99 116.46
- Предыдущее закрытие
- 91.23
- Open
- 91.62
- Bid
- 91.51
- Ask
- 91.81
- Low
- 91.19
- High
- 91.88
- Объем
- 3.659 K
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- -1.82%
- 6-месячное изменение
- -17.25%
- Годовое изменение
- -12.78%
