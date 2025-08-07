FiyatlarBölümler
CHD: Church & Dwight Company Inc

90.34 USD 1.71 (1.86%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHD fiyatı bugün -1.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.22 ve Yüksek fiyatı olarak 92.02 aralığında işlem gördü.

Church & Dwight Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
90.22 92.02
Yıllık aralık
90.22 116.46
Önceki kapanış
92.05
Açılış
92.02
Satış
90.34
Alış
90.64
Düşük
90.22
Yüksek
92.02
Hacim
3.319 K
Günlük değişim
-1.86%
Aylık değişim
-3.08%
6 aylık değişim
-18.31%
Yıllık değişim
-13.90%
