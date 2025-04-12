Moedas / CHCO
CHCO: City Holding Company
125.33 USD 1.18 (0.95%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHCO para hoje mudou para 0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 124.28 e o mais alto foi 126.10.
Veja a dinâmica do par de moedas City Holding Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
124.28 126.10
Faixa anual
102.22 137.28
- Fechamento anterior
- 124.15
- Open
- 124.45
- Bid
- 125.33
- Ask
- 125.63
- Low
- 124.28
- High
- 126.10
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.95%
- Mudança mensal
- -1.91%
- Mudança de 6 meses
- 7.67%
- Mudança anual
- 9.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh