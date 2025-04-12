Devises / CHCO
CHCO: City Holding Company
125.08 USD 2.18 (1.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CHCO a changé de -1.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 124.57 et à un maximum de 127.70.
Suivez la dynamique City Holding Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CHCO Nouvelles
Range quotidien
124.57 127.70
Range Annuel
102.22 137.28
- Clôture Précédente
- 127.26
- Ouverture
- 127.08
- Bid
- 125.08
- Ask
- 125.38
- Plus Bas
- 124.57
- Plus Haut
- 127.70
- Volume
- 192
- Changement quotidien
- -1.71%
- Changement Mensuel
- -2.11%
- Changement à 6 Mois
- 7.46%
- Changement Annuel
- 9.49%
