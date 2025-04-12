Divisas / CHCO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CHCO: City Holding Company
124.15 USD 0.35 (0.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHCO de hoy ha cambiado un 0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 123.63, mientras que el máximo ha alcanzado 126.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas City Holding Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHCO News
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- City Holding stock price target raised to $135 from $125 at KBW
- City Holding earnings beat by $0.33, revenue topped estimates
- City Holding (CHCO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- City Holding Company: Quality Trumps Price Here (NASDAQ:CHCO)
- City Holding announces dividend of $0.79 per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
Rango diario
123.63 126.89
Rango anual
102.22 137.28
- Cierres anteriores
- 123.80
- Open
- 124.42
- Bid
- 124.15
- Ask
- 124.45
- Low
- 123.63
- High
- 126.89
- Volumen
- 100
- Cambio diario
- 0.28%
- Cambio mensual
- -2.83%
- Cambio a 6 meses
- 6.66%
- Cambio anual
- 8.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B