시세섹션
통화 / CHCO
주식로 돌아가기

CHCO: City Holding Company

125.08 USD 2.18 (1.71%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CHCO 환율이 오늘 -1.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 124.57이고 고가는 127.70이었습니다.

City Holding Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHCO News

일일 변동 비율
124.57 127.70
년간 변동
102.22 137.28
이전 종가
127.26
시가
127.08
Bid
125.08
Ask
125.38
저가
124.57
고가
127.70
볼륨
192
일일 변동
-1.71%
월 변동
-2.11%
6개월 변동
7.46%
년간 변동율
9.49%
20 9월, 토요일