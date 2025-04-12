通貨 / CHCO
CHCO: City Holding Company
127.26 USD 3.11 (2.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHCOの今日の為替レートは、2.51%変化しました。日中、通貨は1あたり124.28の安値と127.47の高値で取引されました。
City Holding Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CHCO News
1日のレンジ
124.28 127.47
1年のレンジ
102.22 137.28
- 以前の終値
- 124.15
- 始値
- 124.45
- 買値
- 127.26
- 買値
- 127.56
- 安値
- 124.28
- 高値
- 127.47
- 出来高
- 125
- 1日の変化
- 2.51%
- 1ヶ月の変化
- -0.40%
- 6ヶ月の変化
- 9.33%
- 1年の変化
- 11.40%
