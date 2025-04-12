Währungen / CHCO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHCO: City Holding Company
127.26 USD 3.11 (2.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHCO hat sich für heute um 2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.28 bis zu einem Hoch von 127.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die City Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHCO News
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- City Holding stock price target raised to $135 from $125 at KBW
- City Holding earnings beat by $0.33, revenue topped estimates
- City Holding (CHCO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- City Holding Company: Quality Trumps Price Here (NASDAQ:CHCO)
- City Holding announces dividend of $0.79 per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
Tagesspanne
124.28 127.47
Jahresspanne
102.22 137.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 124.15
- Eröffnung
- 124.45
- Bid
- 127.26
- Ask
- 127.56
- Tief
- 124.28
- Hoch
- 127.47
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- 2.51%
- Monatsänderung
- -0.40%
- 6-Monatsänderung
- 9.33%
- Jahresänderung
- 11.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K