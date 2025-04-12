货币 / CHCO
CHCO: City Holding Company
123.80 USD 1.41 (1.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHCO汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点122.22和高点124.10进行交易。
关注City Holding Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CHCO新闻
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- City Holding stock price target raised to $135 from $125 at KBW
- City Holding earnings beat by $0.33, revenue topped estimates
- City Holding (CHCO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- City Holding Company: Quality Trumps Price Here (NASDAQ:CHCO)
- City Holding announces dividend of $0.79 per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
日范围
122.22 124.10
年范围
102.22 137.28
- 前一天收盘价
- 125.21
- 开盘价
- 123.63
- 卖价
- 123.80
- 买价
- 124.10
- 最低价
- 122.22
- 最高价
- 124.10
- 交易量
- 113
- 日变化
- -1.13%
- 月变化
- -3.11%
- 6个月变化
- 6.36%
- 年变化
- 8.37%
