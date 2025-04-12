Valute / CHCO
CHCO: City Holding Company
125.08 USD 2.18 (1.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CHCO ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 124.57 e ad un massimo di 127.70.
Segui le dinamiche di City Holding Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHCO News
Intervallo Giornaliero
124.57 127.70
Intervallo Annuale
102.22 137.28
- Chiusura Precedente
- 127.26
- Apertura
- 127.08
- Bid
- 125.08
- Ask
- 125.38
- Minimo
- 124.57
- Massimo
- 127.70
- Volume
- 192
- Variazione giornaliera
- -1.71%
- Variazione Mensile
- -2.11%
- Variazione Semestrale
- 7.46%
- Variazione Annuale
- 9.49%
20 settembre, sabato