КотировкиРазделы
Валюты / CHCO
Назад в Рынок акций США

CHCO: City Holding Company

123.80 USD 1.41 (1.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHCO за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.22, а максимальная — 124.10.

Следите за динамикой City Holding Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CHCO

Дневной диапазон
122.22 124.10
Годовой диапазон
102.22 137.28
Предыдущее закрытие
125.21
Open
123.63
Bid
123.80
Ask
124.10
Low
122.22
High
124.10
Объем
113
Дневное изменение
-1.13%
Месячное изменение
-3.11%
6-месячное изменение
6.36%
Годовое изменение
8.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.