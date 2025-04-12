Валюты / CHCO
CHCO: City Holding Company
123.80 USD 1.41 (1.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHCO за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.22, а максимальная — 124.10.
Следите за динамикой City Holding Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CHCO
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- City Holding stock price target raised to $135 from $125 at KBW
- City Holding earnings beat by $0.33, revenue topped estimates
- City Holding (CHCO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- City Holding Company: Quality Trumps Price Here (NASDAQ:CHCO)
- City Holding announces dividend of $0.79 per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
Дневной диапазон
122.22 124.10
Годовой диапазон
102.22 137.28
- Предыдущее закрытие
- 125.21
- Open
- 123.63
- Bid
- 123.80
- Ask
- 124.10
- Low
- 122.22
- High
- 124.10
- Объем
- 113
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -3.11%
- 6-месячное изменение
- 6.36%
- Годовое изменение
- 8.37%
