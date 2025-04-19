CotaçõesSeções
CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

90.44 USD 0.32 (0.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CFA para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 90.39 e o mais alto foi 90.62.

Veja a dinâmica do par de moedas VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CFA hoje?

Hoje VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) está avaliado em 90.44. O instrumento é negociado dentro de -0.35%, o fechamento de ontem foi 90.76, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFA em tempo real.

As ações de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF pagam dividendos?

Atualmente VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF está avaliado em 90.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.86% e USD. Monitore os movimentos de CFA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CFA?

Você pode comprar ações de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) pelo preço atual 90.44. Ordens geralmente são executadas perto de 90.44 ou 90.74, enquanto 6 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CFA?

Investir em VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF envolve considerar a faixa anual 73.98 - 91.34 e o preço atual 90.44. Muitos comparam 0.98% e 7.04% antes de enviar ordens em 90.44 ou 90.74. Estude as mudanças diárias de preço de CFA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?

O maior preço de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) no último ano foi 91.34. As ações oscilaram bastante dentro de 73.98 - 91.34, e a comparação com 90.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?

O menor preço de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) no ano foi 73.98. A comparação com o preço atual 90.44 e 73.98 - 91.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFA?

No passado VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 90.76 e 4.86% após os eventos corporativos.

Faixa diária
90.39 90.62
Faixa anual
73.98 91.34
Fechamento anterior
90.76
Open
90.39
Bid
90.44
Ask
90.74
Low
90.39
High
90.62
Volume
6
Mudança diária
-0.35%
Mudança mensal
0.98%
Mudança de 6 meses
7.04%
Mudança anual
4.86%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8