CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
A taxa do CFA para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 90.39 e o mais alto foi 90.62.
Veja a dinâmica do par de moedas VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CFA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CFA hoje?
Hoje VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) está avaliado em 90.44. O instrumento é negociado dentro de -0.35%, o fechamento de ontem foi 90.76, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFA em tempo real.
As ações de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF pagam dividendos?
Atualmente VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF está avaliado em 90.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.86% e USD. Monitore os movimentos de CFA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CFA?
Você pode comprar ações de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) pelo preço atual 90.44. Ordens geralmente são executadas perto de 90.44 ou 90.74, enquanto 6 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CFA?
Investir em VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF envolve considerar a faixa anual 73.98 - 91.34 e o preço atual 90.44. Muitos comparam 0.98% e 7.04% antes de enviar ordens em 90.44 ou 90.74. Estude as mudanças diárias de preço de CFA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
O maior preço de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) no último ano foi 91.34. As ações oscilaram bastante dentro de 73.98 - 91.34, e a comparação com 90.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
O menor preço de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) no ano foi 73.98. A comparação com o preço atual 90.44 e 73.98 - 91.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFA?
No passado VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 90.76 e 4.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 90.76
- Open
- 90.39
- Bid
- 90.44
- Ask
- 90.74
- Low
- 90.39
- High
- 90.62
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 0.98%
- Mudança de 6 meses
- 7.04%
- Mudança anual
- 4.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8