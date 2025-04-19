- Panorámica
CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
El tipo de cambio de CFA de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 90.39, mientras que el máximo ha alcanzado 90.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CFA hoy?
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) se evalúa hoy en 90.44. El instrumento se negocia dentro de -0.35%; el cierre de ayer ha sido 90.76 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CFA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF se evalúa actualmente en 90.44. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.86% y USD. Monitoree los movimientos de CFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CFA?
Puede comprar acciones de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) al precio actual de 90.44. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 90.44 o 90.74, mientras que 6 y 0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CFA?
Invertir en VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF implica tener en cuenta el rango anual 73.98 - 91.34 y el precio actual 90.44. Muchos comparan 0.98% y 7.04% antes de colocar órdenes en 90.44 o 90.74. Estudie los cambios diarios de precios de CFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
El precio más alto de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) en el último año ha sido 91.34. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 73.98 - 91.34, una comparación con 90.76 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
El precio más bajo de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) para el año ha sido 73.98. La comparación con los actuales 90.44 y 73.98 - 91.34 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CFA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CFA?
En el pasado, VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 90.76 y 4.86% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 90.76
- Open
- 90.39
- Bid
- 90.44
- Ask
- 90.74
- Low
- 90.39
- High
- 90.62
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.35%
- Cambio mensual
- 0.98%
- Cambio a 6 meses
- 7.04%
- Cambio anual
- 4.86%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8