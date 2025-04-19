报价部分
货币 / CFA
CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

90.76 USD 0.36 (0.40%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CFA汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点90.50和高点90.76进行交易。

关注VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CFA股票今天的价格是多少？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票今天的定价为90.76。它在0.40%范围内交易，昨天的收盘价为90.40，交易量达到16。CFA的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票是否支付股息？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF目前的价值为90.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.23%和USD。实时查看图表以跟踪CFA走势。

如何购买CFA股票？

您可以以90.76的当前价格购买VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票。订单通常设置在90.76或91.06附近，而16和0.27%显示市场活动。立即关注CFA的实时图表更新。

如何投资CFA股票？

投资VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF需要考虑年度范围73.98 - 91.34和当前价格90.76。许多人在以90.76或91.06下订单之前，会比较1.34%和。实时查看CFA价格图表，了解每日变化。

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF的最高价格是91.34。在73.98 - 91.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF的绩效。

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF（CFA）的最低价格为73.98。将其与当前的90.76和73.98 - 91.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CFA股票是什么时候拆分的？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.40和5.23%中可见。

日范围
90.50 90.76
年范围
73.98 91.34
前一天收盘价
90.40
开盘价
90.52
卖价
90.76
买价
91.06
最低价
90.50
最高价
90.76
交易量
16
日变化
0.40%
月变化
1.34%
6个月变化
7.42%
年变化
5.23%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8