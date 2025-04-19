CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
今日CFA汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点90.50和高点90.76进行交易。
关注VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CFA新闻
常见问题解答
CFA股票今天的价格是多少？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票今天的定价为90.76。它在0.40%范围内交易，昨天的收盘价为90.40，交易量达到16。CFA的实时价格图表显示了这些更新。
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票是否支付股息？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF目前的价值为90.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.23%和USD。实时查看图表以跟踪CFA走势。
如何购买CFA股票？
您可以以90.76的当前价格购买VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票。订单通常设置在90.76或91.06附近，而16和0.27%显示市场活动。立即关注CFA的实时图表更新。
如何投资CFA股票？
投资VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF需要考虑年度范围73.98 - 91.34和当前价格90.76。许多人在以90.76或91.06下订单之前，会比较1.34%和。实时查看CFA价格图表，了解每日变化。
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF的最高价格是91.34。在73.98 - 91.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF的绩效。
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF股票的最低价格是多少？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF（CFA）的最低价格为73.98。将其与当前的90.76和73.98 - 91.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CFA股票是什么时候拆分的？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.40和5.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 90.40
- 开盘价
- 90.52
- 卖价
- 90.76
- 买价
- 91.06
- 最低价
- 90.50
- 最高价
- 90.76
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- 7.42%
- 年变化
- 5.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8