CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
Курс CFA за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.50, а максимальная — 90.76.
Следите за динамикой VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CFA сегодня?
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) сегодня оценивается на уровне 90.76. Инструмент торгуется в пределах 0.40%, вчерашнее закрытие составило 90.40, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF в настоящее время оценивается в 90.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.23% и USD. Отслеживайте движения CFA на графике в реальном времени.
Как купить акции CFA?
Вы можете купить акции VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) по текущей цене 90.76. Ордера обычно размещаются около 90.76 или 91.06, тогда как 16 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CFA?
Инвестирование в VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF предполагает учет годового диапазона 73.98 - 91.34 и текущей цены 90.76. Многие сравнивают 1.34% и 7.42% перед размещением ордеров на 90.76 или 91.06. Изучайте ежедневные изменения цены CFA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
Самая высокая цена VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) за последний год составила 91.34. Акции заметно колебались в пределах 73.98 - 91.34, сравнение с 90.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?
Самая низкая цена VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) за год составила 73.98. Сравнение с текущими 90.76 и 73.98 - 91.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CFA?
В прошлом VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.40 и 5.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 90.40
- Open
- 90.52
- Bid
- 90.76
- Ask
- 91.06
- Low
- 90.50
- High
- 90.76
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 1.34%
- 6-месячное изменение
- 7.42%
- Годовое изменение
- 5.23%
