クォートセクション
通貨 / CFA
株に戻る

CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

90.44 USD 0.32 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CFAの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり90.39の安値と90.62の高値で取引されました。

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CFA News

よくあるご質問

CFA株の現在の価格は？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株価は本日90.44です。-0.35%内で取引され、前日の終値は90.76、取引量は6に達しました。CFAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株は配当を出しますか？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの現在の価格は90.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.86%やUSDにも注目します。CFAの動きはライブチャートで確認できます。

CFA株を買う方法は？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株は現在90.44で購入可能です。注文は通常90.44または90.74付近で行われ、6や0.06%が市場の動きを示します。CFAの最新情報はライブチャートで確認できます。

CFA株に投資する方法は？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFへの投資では、年間の値幅73.98 - 91.34と現在の90.44を考慮します。注文は多くの場合90.44や90.74で行われる前に、0.98%や7.04%と比較されます。CFAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株の最高値は？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの過去1年の最高値は91.34でした。73.98 - 91.34内で株価は大きく変動し、90.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株の最低値は？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF(CFA)の年間最安値は73.98でした。現在の90.44や73.98 - 91.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CFAの動きはライブチャートで確認できます。

CFAの株式分割はいつ行われましたか？

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、90.76、4.86%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
90.39 90.62
1年のレンジ
73.98 91.34
以前の終値
90.76
始値
90.39
買値
90.44
買値
90.74
安値
90.39
高値
90.62
出来高
6
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
0.98%
6ヶ月の変化
7.04%
1年の変化
4.86%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8