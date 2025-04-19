- 概要
CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFAの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり90.39の安値と90.62の高値で取引されました。
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CFA株の現在の価格は？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株価は本日90.44です。-0.35%内で取引され、前日の終値は90.76、取引量は6に達しました。CFAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株は配当を出しますか？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの現在の価格は90.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.86%やUSDにも注目します。CFAの動きはライブチャートで確認できます。
CFA株を買う方法は？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株は現在90.44で購入可能です。注文は通常90.44または90.74付近で行われ、6や0.06%が市場の動きを示します。CFAの最新情報はライブチャートで確認できます。
CFA株に投資する方法は？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFへの投資では、年間の値幅73.98 - 91.34と現在の90.44を考慮します。注文は多くの場合90.44や90.74で行われる前に、0.98%や7.04%と比較されます。CFAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株の最高値は？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの過去1年の最高値は91.34でした。73.98 - 91.34内で株価は大きく変動し、90.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの株の最低値は？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF(CFA)の年間最安値は73.98でした。現在の90.44や73.98 - 91.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CFAの動きはライブチャートで確認できます。
CFAの株式分割はいつ行われましたか？
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、90.76、4.86%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 90.76
- 始値
- 90.39
- 買値
- 90.44
- 買値
- 90.74
- 安値
- 90.39
- 高値
- 90.62
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 0.98%
- 6ヶ月の変化
- 7.04%
- 1年の変化
- 4.86%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8