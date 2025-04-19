- Aperçu
CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
Le taux de change de CFA a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.50 et à un maximum de 90.76.
Suivez la dynamique VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CFA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CFA aujourd'hui ?
L'action VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF est cotée à 90.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.40%, a clôturé hier à 90.40 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de CFA présente ces mises à jour.
L'action VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF verse-t-elle des dividendes ?
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF est actuellement valorisé à 90.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CFA.
Comment acheter des actions CFA ?
Vous pouvez acheter des actions VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF au cours actuel de 90.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 90.76 ou de 91.06, le 16 et le 0.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CFA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CFA ?
Investir dans VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 73.98 - 91.34 et le prix actuel 90.76. Beaucoup comparent 1.34% et 7.42% avant de passer des ordres à 90.76 ou 91.06. Consultez le graphique du cours de CFA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ?
Le cours le plus élevé de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF l'année dernière était 91.34. Au cours de 73.98 - 91.34, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 90.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ?
Le cours le plus bas de VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) sur l'année a été 73.98. Sa comparaison avec 90.76 et 73.98 - 91.34 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CFA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CFA a-t-elle été divisée ?
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 90.40 et 5.23% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 90.40
- Ouverture
- 90.52
- Bid
- 90.76
- Ask
- 91.06
- Plus Bas
- 90.50
- Plus Haut
- 90.76
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.40%
- Changement Mensuel
- 1.34%
- Changement à 6 Mois
- 7.42%
- Changement Annuel
- 5.23%
