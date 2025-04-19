QuotazioniSezioni
CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

90.76 USD 0.36 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CFA ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 90.50 e ad un massimo di 90.76.

Segui le dinamiche di VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CFA oggi?

Oggi le azioni VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF sono prezzate a 90.76. Viene scambiato all'interno di 0.40%, la chiusura di ieri è stata 90.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CFA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF pagano dividendi?

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF è attualmente valutato a 90.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CFA.

Come acquistare azioni CFA?

Puoi acquistare azioni VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF al prezzo attuale di 90.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 90.76 o 91.06, mentre 16 e 0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CFA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CFA?

Investire in VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF implica considerare l'intervallo annuale 73.98 - 91.34 e il prezzo attuale 90.76. Molti confrontano 1.34% e 7.42% prima di effettuare ordini su 90.76 o 91.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CFA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?

Il prezzo massimo di VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF nell'ultimo anno è stato 91.34. All'interno di 73.98 - 91.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 90.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?

Il prezzo più basso di VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) nel corso dell'anno è stato 73.98. Confrontandolo con gli attuali 90.76 e 73.98 - 91.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CFA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CFA?

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 90.40 e 5.23%.

Intervallo Giornaliero
90.50 90.76
Intervallo Annuale
73.98 91.34
Chiusura Precedente
90.40
Apertura
90.52
Bid
90.76
Ask
91.06
Minimo
90.50
Massimo
90.76
Volume
16
Variazione giornaliera
0.40%
Variazione Mensile
1.34%
Variazione Semestrale
7.42%
Variazione Annuale
5.23%
