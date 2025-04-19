KurseKategorien
CFA: VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

90.97 USD 0.21 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CFA hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 90.39 bis zu einem Hoch von 90.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CFA heute?

Die Aktie von VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) notiert heute bei 90.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 90.76 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von CFA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CFA Dividenden?

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF wird derzeit mit 90.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CFA-Aktien?

Sie können Aktien von VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) zum aktuellen Kurs von 90.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 90.97 oder 91.27 platziert, während 15 und 0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CFA-Aktien?

Bei einer Investition in VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF müssen die jährliche Spanne 73.98 - 91.34 und der aktuelle Kurs 90.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.57% und 7.67%, bevor sie Orders zu 90.97 oder 91.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?

Der höchste Kurs von VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) im vergangenen Jahr lag bei 91.34. Innerhalb von 73.98 - 91.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 90.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF?

Der niedrigste Kurs von VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) im Laufe des Jahres betrug 73.98. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 90.97 und der Spanne 73.98 - 91.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CFA statt?

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 90.76 und 5.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
90.39 90.97
Jahresspanne
73.98 91.34
Vorheriger Schlusskurs
90.76
Eröffnung
90.66
Bid
90.97
Ask
91.27
Tief
90.39
Hoch
90.97
Volumen
15
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
1.57%
6-Monatsänderung
7.67%
Jahresänderung
5.47%
