Moedas / CAL
CAL: Caleres Inc
14.94 USD 0.28 (1.84%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CAL para hoje mudou para -1.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.85 e o mais alto foi 15.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Caleres Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
14.85 15.34
Faixa anual
12.09 34.38
- Fechamento anterior
- 15.22
- Open
- 15.23
- Bid
- 14.94
- Ask
- 15.24
- Low
- 14.85
- High
- 15.34
- Volume
- 198
- Mudança diária
- -1.84%
- Mudança mensal
- 0.81%
- Mudança de 6 meses
- -15.74%
- Mudança anual
- -55.24%
