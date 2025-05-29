QuotazioniSezioni
CAL: Caleres Inc

14.32 USD 0.66 (4.41%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAL ha avuto una variazione del -4.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.19 e ad un massimo di 14.94.

Segui le dinamiche di Caleres Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.19 14.94
Intervallo Annuale
12.09 34.38
Chiusura Precedente
14.98
Apertura
14.94
Bid
14.32
Ask
14.62
Minimo
14.19
Massimo
14.94
Volume
1.401 K
Variazione giornaliera
-4.41%
Variazione Mensile
-3.37%
Variazione Semestrale
-19.23%
Variazione Annuale
-57.10%
20 settembre, sabato