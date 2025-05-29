Valute / CAL
CAL: Caleres Inc
14.32 USD 0.66 (4.41%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAL ha avuto una variazione del -4.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.19 e ad un massimo di 14.94.
Segui le dinamiche di Caleres Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.19 14.94
Intervallo Annuale
12.09 34.38
- Chiusura Precedente
- 14.98
- Apertura
- 14.94
- Bid
- 14.32
- Ask
- 14.62
- Minimo
- 14.19
- Massimo
- 14.94
- Volume
- 1.401 K
- Variazione giornaliera
- -4.41%
- Variazione Mensile
- -3.37%
- Variazione Semestrale
- -19.23%
- Variazione Annuale
- -57.10%
20 settembre, sabato